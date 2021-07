Rumeurs NBA : les Warriors sacrifieraient leur avenir pour Damian Lillard

Bien que cela semble être un geste pratiquement impensable pour tout ce que cela implique, les chances de voir Damien Lillard faites équipe avec Stephen Curry sur Guerriers de l’état d’or à partir de la saison prochaine, ils ne semblent pas tout à fait impossibles.

C’est ainsi que le raconte le journaliste de Bleacher Report, Grant Hughes. Dans son article, il dit que si les Warriors voient la moindre opportunité de se lancer pour Lillard sur le marché des transferts de l’intersaison 2021, la franchise de San Francisco n’hésitera pas le moins du monde à tenter d’obtenir son transfert.

C’est probablement l’une des centaines de rumeurs NBA qui n’aboutissent à rien, mais la réalité est que Golden State Warriors a suffisamment de troupes pour que l’offre faite par Damian Lillard puisse convaincre certains Portland Trail Blazers qui voient plus réel que jamais un possible départ de leur star en été.

GSW a deux choix de premier tour de ce prochain NBA Draft 2021 (No. 7 et No. 14), et de jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel dans la ligue tels qu’Andrew Wiggins, Kelly Oubre Jr, James Wiseman et Eric Paschall. Les Warriors n’auraient même pas à abandonner le noyau Curry-Klay-Draymond pour obtenir Lillard.

Le gros salaire de Lillard

Dans le cas hypothétique où les Golden State Warriors s’intéressent vraiment à Damian Lillard, la franchise devra tenir compte du fait que l’offre qu’il fait doit compenser l’énorme salaire de la star des Blazers : environ 157 millions de dollars jusqu’en 2024 et un joueur option de 48,7 millions pour la saison 2024/25.