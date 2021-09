Rumeurs NBA: LiAngelo Ball pourrait finir dans les Phoenix Suns

Bien qu’il n’ait pas pu rejoindre Boule LaMelo dans les Charlotte frelons, Boule LiAngelo Il n’a pas encore abandonné son rêve de jouer en NBA lors de la prochaine saison NBA. L’équipe de son petit frère a peut-être déjà fermé les portes, mais il reste encore 29 autres franchises qui pourraient envisager de lui donner un contrat d’agent libre.

Dans un article récent, des nouvelles sont apparues dans le Rumeurs NBA. Ben Stinar de Sports Illustrated a parlé d’un autre point d’atterrissage possible pour lui : le Soleils de phénix. Ball serait un ajout intéressant aux Suns. En plus d’être l’un des joueurs non repêchés les plus populaires de la ligue, cela leur donnerait également un tireur à 3 points fiable et un joueur qui pourrait exceller sans le ballon. S’ils voient vraiment du talent en lui, les Suns n’hésitent pas à lui faire une offre.