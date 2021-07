Rumeurs NBA : Lillard aux Lakers pour Kuzma et Horton-Tucker

Des collègues de TrueHoop viennent de confirmer ce qui semblait être un secret de polichinelle : Damien Lillard va demander à être transféré de Portland Trail Blazers. La star de l’Oregon ne serait pas satisfaite de la façon dont les choses ont été faites au Moda Center ces derniers temps et aimerait faire une sortie. Ainsi, une fois que l’on sait que l’un des joueurs les plus décisifs de la ligue est sur le marché, le Rumeurs NBA autour de l’avenir possible de sa figure.

Dans une récente interview avec d’autres coéquipiers de Yahoo Sports, Lillard a de nouveau laissé son avenir ouvert. Il vient d’avoir 31 ans et veut se battre pour gagner la NBA : “Je ne rajeunis pas. Nous n’avons pas beaucoup perdu, mais certains Nuggets nous ont éliminés avec des défaites que nous aurions dû gagner. Nous ne gagnons pas de championnats, mais nous sommes une grande organisation. Le truc, c’est que j’ai atteint un point de ma carrière où je pense mériter de dire que nous pouvons faire mieux. Que nous devons faire mieux si nous voulons gagner à un autre niveau.

Lillard se concentre sur l’équipe des États-Unis avant les Jeux de Tokyo et admet qu’il ne peut pas regarder les finales Bucks-Suns trop longtemps par jalousie : “J’aimerais être là.”

Rumeurs sur son avenir

Adam Fromal, célèbre journaliste NBA fondateur de @NBA_Math, a commenté via son compte Twitter l’un des transferts possibles qui pourraient finir par emmener Damian Lillard aux Los Angeles Clippers et qu’ils ont révélé dans le podcast Hardwood Knocks : Lillard et un second tour à partir de 2024 aux Lakers en échange de Kyle Kuzma et Talen Horton Tucker.

On verra si c’est une rumeur ou autre chose. Ce qui est clair, c’est que Lillard doit décider au plus vite pour que, s’il veut partir, les Blazers puissent chercher un transfert qui soit bénéfique pour lui et la franchise. Nous verrons…