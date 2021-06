Rumeurs NBA : Lillard ne serait pas le seul à quitter les Blazers

in

Si nous devions exposer quels sont certains des mouvements de marché qui vont générer le plus de bruit en cette intersaison, l’un d’eux est, sans aucun doute, celui de Damian Lillard. L’une des grandes stars de la ligue va changer de décor et de nombreuses équipes sont après sa signature.

Bénéficiez des services de l’un des meilleurs joueurs du monde NBA C’est un bonbon qui ne durera pas longtemps sur le marché, mais selon les dernières informations qui émanent de certains des médias sportifs les plus proches des informations de la ligue, ils confirment que le départ de Damien Lillard Je n’arriverais pas seul.

Si le meneur de jeu de la Vestes quitte la franchise de l’Oregon, d’autres des meilleurs joueurs de l’équipe de l’Ouest du pays pourraient lui emboîter le pas et changer de décor dans cette pré-saison qui se présente comme l’une des plus mouvementées depuis longtemps.

Confirmé par les joueurs eux-mêmes

C’est le cas particulier des joueurs de l’envergure de CJ McCollum ou Jusuf Nurkic, plus précisément celui du Bosniaque, qui a confirmé qu’il ne continuerait pas dans les Portland Trail-Blazers si le leader incontesté de cette équipe abandonnait le navire.

Le sentiment que Portland Trail-Blazers a dans sa gestion et qu’il partage avec les habitants de la ville n’est autre que celui que Dame Time est terminé, mais il se peut que ce ne soit pas le cas. Au moins, ils veulent se résigner jusqu’à ce que ce soit une décision officielle et irrévocable, mais ce qui est clair, c’est que l’hécatombe serait bien plus importante qu’une seule perte de joueur.

“Pour autant que je sache, Damian Lillard reste, mais s’il part, je quitte aussi Portland. Mon opinion est qu’il serait stupide de laisser s’échapper un homme aussi loyal que Lillard”, a ajouté le Bosniaque.

Il ne suffirait pas de voir partir une légende et une icône absolue de la franchise, il faudrait aussi voir comment d’autres grands joueurs quitteraient Portland, laissant l’un des habitués des Playoffs de ces dernières années bien sans surveillance.