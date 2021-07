Rumeurs NBA: l’option Knicks Kyle Lowry gagne en force

La Agence Libre 2021 se rapproche, et les rumeurs NBA sont plus nombreuses que jamais. Bien que Ben Simmons et Damian Lillard monopolisent la plupart d’entre eux, la réalité est que les deux ne peuvent quitter leurs franchises respectives que par transfert, et de nombreux facteurs doivent être pris en compte pour voir un « échange » officiel de l’un des deux.

Avec les agents libres, cependant, l’histoire est différente. Ils n’ont qu’à conclure un contrat avec l’équipe pour laquelle ils veulent signer, comme c’est le cas avec Kyle Lowry. Le meneur vétéran de 35 ans met fin à son association avec les Raptors de Toronto, et tout indique qu’il tentera sa chance dans une autre franchise lors de ses dernières années en NBA.

Le fait est que Lowry a confirmé son intention de mettre fin à sa carrière dans la ligue en tant que joueur des Raptors, comme s’il signait une dernière année pour le minimum de vétéran. Ce fait ne semble pas déranger Knicks de New York, qui était déjà à la recherche du joueur dès la fin de la saison avec son élimination contre les Hawks d’Atlanta.

Ces derniers jours, après que l’option Damian Lillard ait été compliquée par un fort intérêt d’équipes comme les Lakers de Los Angeles ou les Golden State Warriors, les Knicks ont fait pression pour essayer de signer Kyle Lowry.

Loin d’être pluriannuel

Les New York Knicks ont l’intention de libérer autant d’espace salarial que possible pour Free Agency 2022, où apparaissent des noms comme Bradley Beal. Une offre d’une saison pour l’équipe d’avoir un leader à Lowry pour commander sa jeune équipe est attrayante pour ceux de la Grosse Pomme.