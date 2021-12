Rumeurs NBA : Los Angeles Lakers Ben Simmons par Russell Westbrook

Les Lakers de Los Angeles ils ne fonctionnent pas. La saison est très décevante. Force est de constater que les manœuvres prises sur le marché par Rob Pelinka, cherchant avant tout à marquer, ne correspondent pas au système défensif de son entraîneur Frank Vogel. Les marches de joueurs comme Caruso, qui ont tant contribué au niveau défensif, signifient que l’équipe n’est pas compétitive. Ainsi, on sait que les Angelenos envisagent de faire un transfert. James Lebron Il n’est pas à 37 ans pour perdre du temps. Chaque année, vous devez essayer de gagner.

Ainsi, il y a eu plusieurs Rumeurs NBA qui sont sortis ces derniers jours à ce sujet. Et, qu’il soit clair au début, malgré les critiques (dont beaucoup ont fait valoir) qu’il reçoit Anthony Davis En raison de sa performance malheureuse cette saison, les Angelenos n’envisagent pas de le transférer (pour l’instant).

Ben Simmons ?

Ainsi, le transfert idéal pour les Lakers serait de trouver un logement au contrat de 91 millions de Russell Westbrook, qui n’a pas fait que grossir les Angelenos. Les Lakers, comme nous l’avons déjà dit, seraient intéressés selon . par un éventuel transfert pour Ben Simmons y compris Westbrook. Le joueur immobile des Sixers leur permettrait d’améliorer leur défense. Il se trouve que Simmons est représenté par Klutch Sports, l’agence qui représente également LeBron et Davis. À ce jour, oui, Daryl Morey (le directeur général des Sixers) ne semble pas vraiment pour le travail.

Autres noms

Ainsi, Angelenos ont remarqué d’autres noms tels que Bourse Jerami pour lui donner également plus d’intensité défensive. D’un autre côté, face au marché NBA, les noms qui semblent intéressants pour les autres équipes de l’équipe sont Talen Horton-Tucker et Kendrick Nunn. On verra, il y a sûrement des mouvements dans les semaines à venir.