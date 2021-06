Rumeurs NBA : Luka Doncic ne pourrait-il pas renouveler avec les Mavs ?

in

Luka doncic a été choisi dans le quintette idéal de la saison en NBA après des moyennes de 27,7 points, 8,7 passes décisives et 8 rebonds par match et cela lui donne le droit d’opter pour une prolongation de contrat avec Les francs-tireurs de Dallas de 200 millions de dollars.

Cette rénovation était considérée comme allant de soi jusqu’à il y a quelques heures, au cours de laquelle certains Rumeurs NBA qui indiquent qu’il y aurait une petite possibilité que le Slovène décide de quitter Dallas. Hier, nous avons appris que Donnie Nelson, le directeur général des Mavs jusqu’à présent, avait été licencié.

C’est lui qui a choisi Doncic au repêchage. Ils avaient une excellente relation et se connaissaient depuis l’adolescence du génie slovène. Si Doncic décidait de ne pas renouveler avec les Mavs ce ne serait pas à cause du départ de Nelson, qu’il accepte logiquement comme une décision de franchise dans laquelle il ne devrait pas ou ne veut pas s’impliquer.

Encore une saison impressionnante de @luka7doncic #GeneraciónNBA pic.twitter.com/1j4LelwmrK – NBA dans Movistar + (@MovistarNBA) 12 juin 2021

Le nom de la discorde

Ses doutes viendraient d’une personne avec beaucoup de commandement dans les Mavs qui n’a pas de bonnes relations avec Luka. C’est Haralabos Vulgaris, un analyste de données avec beaucoup de commandement à Dallas et très proche de Mark Cuban. Apparemment, selon les coéquipiers de ., à plus d’une occasion, ils auraient essayé d’aborder des problèmes tactiques et techniques, ce qui n’aurait pas été amusant pour Doncic.

Au-delà de ces petits doutes, il est normal que Luka Doncic prolonge son contrat avec les Dallas Mavericks. Au contraire, ce serait une grande surprise.