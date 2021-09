Rumeurs NBA : Marc Gasol, les Warriors et les Clippers s’intéressent

Au fil des jours, cela devient plus compliqué que Marc Gasol rester dans la discipline de Les Lakers de Los Angeles. Le vétéran centre espagnol n’a pas fini de s’intégrer dans l’équipe californienne l’an dernier et ses minutes pourraient être très compromises cette saison avec la signature de Dwight Howard. Les performances de Marc ont beaucoup baissé depuis qu’il a remporté le ring avec les Raptors et il n’est plus ce joueur autour duquel une équipe en herbe peut orbiter autour du jeu. Timide en attaque et manque de vitesse en défense, qu’il ne peut fournir même avec son intelligence extrême, l’écosystème des Lakers ne lui semble pas propice et Pelinka pourrait chercher une issue, selon Rumeurs NBA, afin d’intégrer un joueur plus jeune. Parmi les principaux candidats à la succession de Marc, il y a deux équipes : Golden State Warriors et Los Angeles Clippers, selon nbaanalysis.net.

Le profil de Marc à l’heure actuelle est celui d’un joueur de rotation qui peut encadrer les jeunes, apporter de l’expérience et des éléments intangibles dans la coexistence de l’équipe et offrir des minutes de qualité pendant la saison régulière. L’intérêt de Guerriers de l’état d’or obtenir ses services reviendrait à avoir un remplaçant garanti de Kevon Looney, toujours très puni par les blessures, et de James Wiseman, à qui il pourrait beaucoup apprendre en termes de notions défensives et de mouvement dans la peinture. Ils se passeraient d’une pièce secondaire comme Mychal Mulder, un attaquant qui s’intégrerait bien dans les Lakers, où il n’y a pas de joueurs en excès de son style.

Marc Gasol veut continuer dans une équipe aux aspirations du ring

Concernant l’intérêt éventuel de Clippers de Los Angeles, répond à la recherche incessante d’un pivot remplaçant pour Ivica Zubac. Les Angelenos ont très peu de troupes dans le jeu intérieur et s’ils ne peuvent pas recruter un joueur qui les intéresse plus, ils pourraient se lancer à la recherche d’un Marc Gasol dont le contrat de vétéran minimum est un avenant afin qu’il continue à susciter l’intérêt. Ils ont des troupes secondaires à se débarrasser et un accord entre les deux rivaux de la ville de Los Angeles, qui ont entretenu de nombreux échanges commerciaux de joueurs ces dernières années, ne serait pas étrange ; sans aller plus loin, Zubac lui-même.