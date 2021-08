Rumeurs NBA: Mavs réunirait Goran Dragic avec Luka Doncic

Rumeurs NBA: L’un des noms qui a le plus sonné dans les rumeurs NBA ces dernières semaines est celui de Goran dragic. Le joueur laissé transféré à Rapaces de Toronto quand Kyle Lowry a atterri sur chaleur de Miami. Après sept saisons à Miami à un niveau élevé, pour Dragic atterrir dans un Raptors qui aujourd’hui n’a que peu d’excitation après l’horrible saison dernière était tout sauf excitant.

A 35 ans, il lui reste encore un an de contrat en échange de 19,5 millions de dollars, donc la logique serait que les Canadiens le mettent sur le marché pour tenter d’obtenir quelque chose en retour. Lors de son transfert, il avait déjà fait savoir qu’il souhaitait un projet plus excitant : “Toronto n’est pas ma destination préférée, j’ai de plus grandes ambitions, alors on verra.”

Ensuite, il a tenu à préciser ses propos, assurant qu’il voulait dire qu’il aurait aimé continuer dans le Heat, mais qu’il n’a rien contre les Raptors : « J’étais au centre de la ville et les journalistes étaient là et ils ont demandé moi à propos de Toronto Et ils l’ont essentiellement sorti de leur contexte. Je leur ai dit que j’avais passé sept ans à Miami et que ce serait la destination préférée pour moi parce que ma famille est là-bas et tout, pas Toronto. “

Si quoi que ce soit, il ne fait aucun doute que lui et les Raptors feraient mieux de se séparer. Ces derniers jours, la destination qui a le plus sonné pour Dragic est Les francs-tireurs de Dallas. Et c’est qu’avec Luka doncic Et voir deux Slovènes se battre pour aller loin dans les playoffs NBA est quelque chose qui en motive beaucoup, notamment au Texas.

“Les visages, Juan, enregistre les visages pendant qu’ils t’interrogent sur Goran Dragic.” pic.twitter.com/94nu1pVhbG – Enrique García (@ KikeGarcia41) 10 août 2021

Ça ne sera pas facile

Aujourd’hui ce n’est pas facile pour Luka Doncic de finir par jouer avec son ami Goran Dragic. Comme l’a commenté Marc Stein, toujours très bien informé : “Ça va être dur. Ils ont déjà essayé. Toronto résiste” :

Il faudra donc voir ce qui se passera dans les semaines à venir. Dallas va continuer à essayer et Dragic va continuer à pousser. Et les Raptors devraient sortir quelque chose. Ce serait bizarre si ça ne finissait pas dehors. Nous verrons…