Rumeurs NBA : Memphis Grizzlies, intérêt pour les Free Agents

Les sensations qu’il a transmises Grizzly de Memphis Au cours des deux dernières saisons, ils ont été vraiment positifs, avec une croissance exponentielle de leurs jeunes stars et la récupération d’une identité en tant qu’équipe qui constitue un pilier fondamental du projet passionnant dans lequel ils sont immergés. Le fait d’avoir réussi à entrer dans le Playoffs NBA 2021 Et pouvoir rivaliser face à face contre Utah Jazz est une approbation plus que remarquable pour une franchise qui veut continuer à croître, quelque chose pour laquelle elle se tournera vers Free Agency, comme indiqué. Rumeurs NBA, dans lequel ils tenteront de recruter un joueur extérieur avec un profil de buteur et qui se dresse en vers libre au sein d’un organigramme très bien structuré, comme l’indique nbaanalysis.net.

Et le fait est que le Tennessee veut devenir l’une de ces équipes solides et homogènes, endurcies, qui profitent de deux excellents accessoires offensifs pour canaliser le jeu, mais ont un joueur avec plus de licences défensives que les autres qui sortent du banc et essaient de notez quel micro-ondes. Une sorte de Jordan Clarkson dans le Jazz, c’est ce que recherchent ces Grizzlies, qui ont jeté leur dévolu sur trois joueurs qui seront Free Agent cet été et qui pourraient déboucher sur un saut qualitatif. Ja Morant et Jarren Jackson Jr ne sont pas satisfaits de jouer en séries éliminatoires et veulent continuer à grandir à marches forcées, étant la compagnie de Jonas Valanciunas quelque chose de non négociable.

Trois joueurs aux profils différents intéressent les Memphis Grizzlies

Duncan robinson C’est une option très intéressante pour une équipe qui a besoin d’un spécialiste consommé du triple et qui pourrait trouver dans le joueur du Miami Heat un grand allié. Son départ de Floride est presque certain et le fait qu’il puisse apporter de l’expérience à une jeune équipe est aussi un avenant en sa faveur. Le deuxième en lice serait Tim Hardaway jr, un joueur capable de générer ses propres tirs et qui prendrait beaucoup de volume de balle en sortant du banc et en alternant le terrain avec un gardien au profil diamétralement opposé comme Dillon Brooks. Un autre joueur qui fait partie des plans des Memphis Grizzlies est bœuf Reggie, dont le rôle chez Knicks en tant que spécialiste 3 & Def a été très important et s’intégrerait parfaitement dans l’organigramme du Tennesse.