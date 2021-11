Rumeurs NBA : Meyers Leonard et les 3 équipes qui l’aiment

Les mouvements du marché ne sont pas encore terminés dans la meilleure ligue de basket-ball de la planète. Pese a que el límite de traspasos se acerca y los Rumores NBA deben ir concretándose antes del mes de febrero, la única opción de los equipos para variar sus planteles y poder ofrecer una serie de caras nuevas responde a otras interesantes vías como podría ser la Agencia Libre.

En fait, il y a encore beaucoup de joueurs intéressants qui n’ont pas d’équipe et qui pourraient signer pour n’importe quelle équipe qui en avait besoin et qui avait une place libre sur leur liste.

L’un des noms les plus intéressants à ce jour est celui qui offre Léonard Meyers, ancien joueur de franchise en tant que Miami Heat, Oklahoma City Thunder ou Portland Trail Blazers qui veut revenir dans la ligue.

Les destinations possibles du centre

– Chaleur de Miami: Le retour dans la franchise floridienne est l’une des options que le centre américain envisage le plus. Lors de son premier séjour dans la franchise Pat Riley, sa contribution a été intéressante et a généré un très bon impact grâce à son animation constante et son dévouement en faveur des intérêts de l’équipe. Le propriétaire du Heat lui-même s’est chargé de confirmer que Meyers Leonard travaille très dur pour revenir en NBA.

– Boston Celtics: Ime Udoka est l’un des ensembles qui ont de la place pour un 5 avec des qualités aussi attrayantes que celles de Leonard. Un joueur d’intérieur avec beaucoup de points en mains, avec une facilité à tirer de loin et avec une force physique intéressante. Défensivement et offensivement rentable.

– New York Knicks: Malgré le fait que la compétition de la franchise new-yorkaise soit très élevée dans sa peinture, ce gène compétitif et l’acceptation du rôle de substitut est très apprécié par un obsessionnel de cela comme Tom Thibodeau.