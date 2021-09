Rumeurs NBA: Miami Heat cherche à acquérir Bradley Beal

Jake Fischer de Bleacher Report a révélé fin juillet que Bradley Beal J’apprécierais un changement de décor pour aller au Heat et essayer de concourir pour un championnat.

Les Rumeurs NBA ils se sont intensifiés en ce moment grâce à Kousha Kangarloo de ClutchPoints et à un article où il réactive l’affaire ‘Beal – Miami’.

Le commerce hypothétique impliquerait les Charlotte Hornets. Dans ce mouvement, le Heat obtiendrait Beal et Thomas Bryant, les Wizards obtiendraient Mason Plumlee, KZ Okpala, PJ Washington, plusieurs choix de premier tour à partir de 2022 et un choix de deuxième tour à partir de 2023, et les Hornets obtiendraient Tyler Herro et Montrezl Harrell. .

L’accord commercial proposé par les Hornets mériterait d’être exploré. Herro leur donnerait un autre joueur talentueux qui correspond parfaitement à LaMelo Ball, tandis que Harrell leur offrirait une présence de vétéran dans leur vestiaire.

Les Wizards obtiendraient deux jeunes joueurs prometteurs à Okpala et à Washington qui pourraient rejoindre Rui Hachimura et Deni Avdija et former le noyau de l’équipe. Beal n’a pas encore montré clairement qu’il n’est plus heureux à Washington, mais si lui et les Wizards acceptent de se séparer, ce serait le seul moyen de mettre fin aux rumeurs qui le concernent toujours, marché après marché.

Le marais + @ RealDealBeal23 = ———— # GoGators pic.twitter.com/FCviKN0Kvz – Basket-ball masculin Florida Gators (@GatorsMBK) 18 septembre 2021

Beal augmenterait la chaleur

La saison dernière, il a récolté en moyenne 31,3 points, 4,7 rebonds, 4,4 passes décisives et 1,2 interceptions, donc cela ne demande pas beaucoup d’attention à Miami. Ils ont besoin d’une arme comme lui pour pouvoir se battre pour un ring dans les saisons à venir.