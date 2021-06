Rumeurs NBA : Mike D’Antoni, favori pour entraîner les Blazers

Portland Trail Blazers il chasse et capture un technicien pour la saison 2021/22 et le rnba umores ils n’arrêtent pas de réussir. Les dernières informations d’Adrian Wojnarowski placent l’actuel assistant des Brooklyn Nets Mike D’Antoni comme le grand favori à signer (en fait, il aurait déjà été interviewé). Deux autres assistants comme Chauncey Billups (Clippers) et Becky Hammon (Spurs) vont également être interviewés et auront des options. Nous verrons.

