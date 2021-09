Rumeurs NBA : Monta Ellis s’entraînera aussi avec les Los Angeles Lakers

in

Le mot ‘activité’ représente magnifiquement l’été fait par les Lakers de Los Angeles. Depuis la direction des Angelenos, ils savaient qu’ils devaient faire une série de changements pour pouvoir aspirer à gagner à nouveau le ring et c’est ce qu’ils essaient de réaliser avec des départs et des arrivées promus. La liste de Frank Vogel C’est totalement différent, il a gagné sur plusieurs aspects et il pourrait continuer à le faire avec l’arrivée de nouveaux visages.

La fête n’est pas finie dans le Centre Staples, et c’est que les vainqueurs du titre en 2020 continuent de travailler pour pouvoir finir de sceller l’équipe qui le ramène à la gloire. Et dans tout ce processus, l’une des positions qui continue de laisser le plus de doutes est celle de l’escorte.

Il y a des osiers, puis des joueurs comme Malik Monk, Wayne Ellington, Kendrick Nunn ou Wesley Matthews ils peuvent agir sans problèmes majeurs dans cette position de 2. Mais la réalité est qu’aucun d’entre eux n’a pour objectif de commencer et les Lakers veulent continuer à tester avec d’autres ajouts possibles tels que celui de Montez Ellis.

Un autre vétéran de la liste

Selon Lakers Daily, la page spécialisée dans les informations liées à la franchise californienne, Monta Ellis pourrait être invitée aux entraînements de Los Angeles dans les prochaines semaines pour tenter de se tailler une place sur le roster de l’un des meilleurs candidats pour diriger la Conférence Ouest. .

Oui avec des joueurs comme Carmelo Anthony, LeBron James, Trevor Ariza, Dwight Howard, Rajon Rondo ou DeAndre Jordan Nous parlions déjà de l’équipe la plus ancienne de toute la ligue, la possibilité d’ajouter Monta Ellis ferait encore plus grandir l’expérience et le vétéran de l’équipe. Mais ce qui est sûr, c’est que ces Lakers sont très cool.