Rumeurs NBA : Pascal Siakam, cible des Golden State Warriors

L’une des plus grandes déceptions de la saison NBA a été causée par Rapaces de Toronto tout au long du cours. Une équipe qui il y a 2 saisons soulevait le titre NBA et qui, cette année, n’a même pas réussi à atteindre la phase Play-In pour ne pas abandonner la saison au premier moment possible.

Et dans l’échec collectif de la franchise canadienne, il y a plusieurs noms propres qui se sont démarqués dans le terrible niveau affiché par l’équipe nord-américaine. Kyle Lowry a fait l’objet de vives critiques et, sans aucun doute, Pascal Siakam aussi.

La star de l’équipe canadienne n’a pas réussi à prolonger la régularité de ses excellentes statistiques NBA pour le temps et a vu ses options de transfert augmenter à l’approche de l’été, et avec elle les rumeurs NBA et les innombrables transferts qu’ils redessinent les différentes équipes de la ligue.

But d’été des Warriors

Comme l’a confirmé @TheNBACentral, Pascal Siakam continue d’être un joueur très apprécié dans la ligue, en particulier dans les Golden State Warriors où ils l’identifient comme l’un des buts de leur été.

Sans devenir une obsession, de La baie Ils pourraient opter pour la signature du Camerounais tant qu’un accord est trouvé avec un transfert qui impacte et influence des éléments non essentiels de la liste de Steve Kerr.

Un joueur de grandes qualités physiques et techniques, avec une facilité à marquer des points et à défendre certains des meilleurs joueurs rivaux. Un complément idéal pour Guerriers des deux côtés du terrain, très intéressant avec les joueurs qui défendent déjà les intérêts de l’équipe en or.