Rumeurs NBA : Pascal Siakam et Chris Boucher reçoivent les intérêts de deux franchises

Saison de Rapaces de Toronto Il semble que ce soit mieux que ce qui était prévu à un moment donné, mais il y a encore beaucoup Rumeurs NBA autour des possibles sorties de ses meilleurs joueurs. Pascal Siakam Il reste dans la gâchette et ce sont les Portland Trail Blazers qui montrent le plus grand intérêt à reprendre ses services. Un macro-transfert entrerait dans leurs plans dans lequel ils ajouteraient également Chris Boucher, et ils ont donné en échange des joueurs importants comme Covington, Nurkic ou Snell. En outre, le jeune centre reçoit également des appels de sirène des Minnesota Timberwolves, désireux de renforcer leur jeu intérieur avec un homme intimidant dans la peinture, selon nbaanalysis.net.

Share