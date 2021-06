Rumeurs NBA: Paul George et CJ McCollum, échange d’équipe

Bien que les playoffs NBA 2021 soient à leur apogée, ils ne s’arrêtent pas Rumeurs NBA autour de la possibilité que plusieurs stars changent de franchise dans la ligue. Beaucoup d’entre eux planent sur le projet Portland Trail Blazersdont la priorité absolue est de retenir Lillard et recherchent avec impatience des pièces qui inaugureront un nouveau projet avec un plus grand potentiel que celui qui a été mis en place jusqu’à présent. Ainsi, le joueur qui a le plus de bulletins à laisser est CJ McCollum, et comme indiqué par nbaanalysis.net, il pourrait être échangé avec un autre joueur qui continue à émettre des doutes, tel que Georges Paul. Le rôle de l’alerte expérimentée de Clippers de Los Angeles Ce n’est toujours pas décisif, et au cas où ils seraient en demi-finale de conférence, la franchise de Los Angeles pourrait le désigner comme le coupable et chercher des alternatives.

La viabilité de ce transfert y sera pour beaucoup, pas seulement ce qu’ils font. Clippers de Los Angeles d’ici la fin des séries éliminatoires, mais aussi les sentiments avec lesquels Kawhi Leonard aborde l’été. Après une mauvaise bulle de George, subir un nouvel échec cette saison ferait envisager favorablement à la grande star de l’équipe la possibilité de changer sa deuxième épée. Tout ce que Kawhi demande, même subtilement, les Clippers le lui donneront sans hésitation car ils ne veulent pas de frayeurs sous la forme d’une sortie de la Free Agency de sa part. La formule pour que ce mouvement ait lieu serait que les Angelenos se passent d’Ivica Zubac et de Luke Kennard ainsi que de Paul George lui-même, afin d’intégrer des joueurs aux postes identiques, mais avec des profils et des rôles différents.

Zubac, Nurkic, Kennard et Covington seraient inclus dans le transfert

Et est-ce que Portland Trail Blazers il serait prêt à changer de cap dans son destin, se passant de Jusuf Nurkic et Robert Covington pour recruter les deux joueurs des Clippers avec la puissance la plus offensive. Un centre talentueux et un défenseur né renforceraient beaucoup l’équipe des Angelenos, donc les deux pourraient en sortir heureux. CJ McCollum pourrait former un excellent partenariat avec Kawhi et offrir quelque chose de différent de ce que l’équipe a connu ces derniers temps.