Rumeurs NBA: Phila maintient Lillard et Beal sous les projecteurs

La saison NBA 2021/22 est pratiquement en baisse. Avec elle, le feuilleton du départ de Ben Simmons de 76ers de Philadelphie Cela semble y avoir mis fin (du moins pour l’instant), après que le joueur et la franchise se soient rattrapés. Tout indique que la garde australienne ne changera pas de décor du moins lors des premières mesures de ce prochain parcours.

Cependant, les Sixers eux-mêmes veulent garder le dos au cas où la situation avec Simmons changerait à nouveau. Cela a été avancé par Jake Fischer, de Bleacher Report. Selon leurs sources, les postes de direction à Philadelphie ont les yeux rivés sur deux des plus grandes stars de la ligue : Damien Lillard et Bradley Beal.

Apparemment, les 76ers seraient à l’affût de tout mouvement qui pourrait changer la situation des deux joueurs avec leurs équipes respectives, Portland Trail Blazers et Washington Wizards. Pendant l’intersaison et Free Agency 2021, de nombreuses rumeurs NBA pointaient du doigt un climat de désaccord sur les projets sportifs des deux franchises.

L’idée que se font les Philadelphia 76ers à cet égard, suite aux informations de Fischer, est d’attendre la mi-décembre. Les chances d’échange de Ben Simmons augmenteront considérablement autour de ces dates, car les joueurs qui ont signé des contrats pendant l’intersaison deviendront éligibles pour échanger à partir du 15 décembre.

La plupart des joueurs de la NBA ne peuvent que rêver de marquer 60 points dans un match. Damian Lillard en a eu 3… en UNE saison

Il est temps de savoir s’il faut faire confiance ou non

Jusqu’au 15 décembre, il y a deux mois et demi de saison régulière où Lillard et Beal pourront déjà avoir une idée de ce que le reste de la saison leur réservera. Cela dépendra du fait qu’ils parient tous les deux de continuer à faire confiance à leurs équipes ou non. Rappelons que Bradley Beal est « expirant », et a la possibilité de partir pour une autre équipe l’été prochain.