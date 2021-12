Rumeurs NBA : Phoenix Suns propose un curieux échange aux Spurs for Young

Après cette semaine Thaddée Jeune demandé le transfert en raison de son grand mécontentement quant au rôle qu’il joue dans San Antonio Spurs, la Rumeurs NBA autour des franchises intéressées à vous recruter. Celui qui a montré le plus de force dans l’offre jusqu’à présent est Soleils de phénix, comme indiqué par Hoopshype, qui envisagerait la possibilité de donner Dario Saric comme une clé pour signer l’attaquant de puissance expérimenté, avec un style de jeu plus enclin à occuper la peinture, la défense et les rebonds.

