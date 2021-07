Rumeurs NBA: plans New Orleans Pelicans, trois sorties

in

L’un des noms propres de la saison en NBA en guise de déception est Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Les élèves de Stan Van Gundy n’ont réussi à enchaîner de belles séquences de résultats à aucun moment de la saison, étant exclus du Playoff par la Conférence Ouest, ne pouvant même pas profiter du Play-In.

Malgré le fait d’avoir l’une des équipes les plus intéressantes de toute la ligue, avec des noms aussi attrayants que ceux de Brandon Ingram et Zion Williamson, le manque de cohérence et le détachement du roster avec l’identité du jeu de son entraîneur ont fait des ravages dans la franchise de la Nouvelle-Orléans qui doit faire face à des décisions difficiles et profondes au sein de l’équipe.

Après le départ de l’entraîneur, une autre série de marches de certains des meilleurs joueurs de ces pélicans suivra et quelques arrivées qui élèvent les performances de l’équipe sur le terrain.

Les plans passent par 3 sorties

– Fermer la sortie de jusqu’à 3 supports: Seuls Brandon Ingram et Zion Williamson resteront du quintette, et tous les autres partiront. Aucune offre majeure à l’étranger ne sera assortie à l’agence libre restreinte pour Lonzo Ball, tandis que pour Steven Adams et Eric Bledsoe, un échange sera proposé.

– Le pas devant certains secondaires : des joueurs comme Jaxson Hayes ou Willi Hernángomez, de futurs joueurs sur lesquels on compte, mais qui ont besoin de plus, ce saut définitif en minutes et en importance.

– Arrivées intéressantes: misez sur une série de transferts qui entourent au mieux les deux acteurs centraux qui restent. En Free Agency, des profils proches des buteurs physiques et dans la voie du transfert obtiennent des défenseurs et des joueurs expérimentés qui sentent la base du projet, en plus de sélectionner des jeunes lors de la NBA Draft 2021.