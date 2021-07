Rumeurs NBA : plusieurs équipes font pression pour la signature de Lillard

Qu’un joueur avec les caractéristiques et le niveau de Damian Lillard se trouve sur le marché des transferts à la recherche d’une nouvelle destination a la moitié de la ligue attentive à cette possibilité. L’ajout d’un joueur d’une telle catégorie est un atout qui attire beaucoup plusieurs franchises et ces derniers jours il y en a jusqu’à 5 qui ont donné une impulsion vraiment importante à leur éventuelle arrivée.

Dame est l’un des meilleurs meneurs de jeu dans l’ensemble NBA, son aisance à marquer est tout simplement insultante, sa menace extérieure atteint très près du centre du terrain, et son explosivité lors de la pénétration et de la division lui donne une complétude que peu montrent en championnat.

Les 5 équipes qui veulent le fermer

Bien que beaucoup continuent de souligner que les Lakers de Los Angeles sont l’une des destinations les plus probables pour la garde nord-américaine, la réalité est qu’il y a 5 autres franchises qui ont fait d’importantes avancées récentes dans l’arrivée possible du 1 des Blazers :

“Peu de dirigeants d’équipe pensent qu’un accord avec Damian Lillard pourrait arriver avant la saison prochaine. Cependant, un certain nombre de voix faisant autorité du front office pensent que les deux Miami Heat, comme les Sacramento Kings, les New York Knicks, les Houston Rockets et les Philadelphia Sixers ce sont les prétendants les plus agressifs de ces derniers jours », a déclaré Kevin O’Connor, le journaliste de The Ringer.

Ainsi, ces 5 équipes qui cette année ont atteint des objectifs différents sont les principales intéressées par la signature du meneur. En fait, si les différentes équipes partagent quelque chose, c’est qu’elles sont des cadres avec le besoin d’un meneur de jeu de qualité.

Damien Lillard ça va être l’un des noms propres de l’été, c’est sûr. On ne saura pas avec quelle équipe il se retrouvera, mais ce qui est clair, c’est que les rumeurs NBA seront une constante dans l’environnement du gardien des Portland Trail Blazers.