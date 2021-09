Rumeurs NBA : Porzingis aux Celtics et Schröder aux Mavs

Les Rumeurs NBA ils ne cessent d’apparaître dans Les francs-tireurs de Dallas, et l’on s’attend à ce qu’ils deviennent tôt ou tard une réalité avec le départ de Kristaps Porzingis en échange de renforts pour booster l’équipe.

Kenneth Teape de NBA Analysis Network a indiqué qu’il est possible que Boston Celtics peuvent faire une offre à l’intérieur européen pour améliorer leur jeu interne, chose qui a pesé lourdement ces dernières années.

Dans le scénario d’échange que commente ce journaliste américain, les Celtics obtiendraient Porzingis et Trey Burke des Mavericks en échange d’un forfait qui comprend Al Horford, Dennis Schröà droite, Aaron Nesmith, un choix de première ronde en 2022 et un choix de première ronde en 2024.

Avec son historique de blessures et son excellent contrat, donner tous ces atouts à Porzingis serait certainement un grand pari pour les Celtics. Cependant, s’il sort, ils pourraient améliorer ce qu’ils ont fait la saison dernière avec beaucoup plus de points et de ressources offensives. Je leur donnerais une troisième étoile qui correspond à la chronologie de Jayson Tatum et Jaylen Brown, un buteur très fiable sous le panier et un bon rebondeur.

Est-ce une bonne option pour Dallas ?

Horford est peut-être déjà un vétéran, mais comparé à Porzingis, il est plus cohérent dans la zone et capable d’affronter la plupart des centres de départ de la ligue. Pendant ce temps, avoir Schröder sur les Mavericks allégerait la charge sur l’épaule de Luka doncic en termes de notation et de création de pièces.