Rumeurs NBA : possible départ de Ben Simmons vers les Minnesota Timberwolves

Il est choquant de voir comment, en un an seulement, le statut de Ben Simmons dans la NBA au point qu’avoir été choisi comme DPOY ne lui permet pas d’entrer dans les plans en tant que joueur prioritaire des Philadelphia 76ers, mais cela ne conduit pas non plus aucune franchise de la ligue à se conformer à leurs demandes de transfert, selon les rumeurs de la NBA. Le joueur australien particulier montre un manque évident de progression dans son jeu offensif et les mauvaises performances offertes en séries éliminatoires font des ravages. L’attitude des Sixers est très claire : si une offre arrive qui correspond à ce que nous demandons, Ben sera échangé, comme l’indique nbcsports.com.

Le problème, c’est que ceux de Philly demandent des choses typiques d’un All Star, comme l’Australien, mais sans tenir compte de leur perte de prestige ces derniers mois. Ils veulent qu’il parte, mais ils ne sont pas désespérés et ne le laisseront partir que s’ils obtiennent quelque chose de très intéressant. Avec l’avenir de Joël embiid Déjà sécurisés et estimant que les deux ne sont pas compatibles, les Sixers ont des doutes sur le maintien de Simmons un an de plus. S’il faisait un saut qualitatif, il ne rentrerait toujours pas par style dans une tenue sur mesure pour Embiid, alors que s’il continue sa descente, il continuera à perdre du cachet et il leur sera impossible d’obtenir quoi que ce soit d’important en retour.

D’Angelo Russell pourrait être la clé pour conquérir les Sixers

Il y a jusqu’à quatre équipes qui ont demandé Ben Simmons et ils sont venus présenter une offre, mais aucun n’a été aussi insistant que Les Timberolves du Minnesota, dont l’intérêt pour l’Australien est si grand qu’il les a amenés à soumettre plusieurs offres, sondant les demandes de 76ers de Philadelphie. Son intention était de garder D’Angelo Russell dans l’équipe, même en envisageant l’option de se débarrasser de Towns, mais le fait que les Sixers n’aient pas besoin d’un joueur de ce profil complique les choses. Ceux de Minneapolis ne semblent pas avoir les lettres du changement qui peuvent conquérir celles de Philly, mais il faudra garder un œil sur le processus.