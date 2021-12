Rumeurs NBA : possible départ de Tatum ou Brown des Celtics

Lorsque plusieurs années se succèdent sans que les attentes ne soient comblées, la patience a tendance à s’éteindre et à laisser place à la frustration. C’est ce qui se passe dans Celtics de Boston, qui est passé de l’une des équipes les plus jeunes et les plus prometteuses de la ligue, appelé à construire une dynastie gagnante avec ses deux piliers de base, Jayson Tatum et Jaylen Brown, de se mettre au travail pour trouver un moyen pour ce duo de travailler et de les entourer d’un écosystème compétitif qui permet au Massachusetts d’aller encore plus loin sur le chemin du ring. Ils ont perdu de belles occasions ces dernières années et des noms comme Gordon Hayward ou Kemba Walker n’ont pas fini de bien se mélanger avec les deux stars de l’équipe, dont l’entente s’est détériorée au fil du temps. Tellement, que beaucoup Rumeurs NBA La fin de cette collaboration est proche, selon Hoopshype.

Avec trois finales de Conférence disputées ces cinq dernières années, il semblait toujours que l’équipe ne pouvait que monter et qu’il s’agissait de trouver la bonne clé. Danny Ainge a eu du mal à trouver cette troisième étoile qui permettrait aux Celtics de faire un saut qualitatif, mais ce qui se passe est le contraire. L’échec de la signature de Walker après le départ d’Irving a fait que Stevens a été relégué à la direction et il ne convainc pas le bon vieux Ime Udoka jusqu’à présent cette saison. Avec des problèmes visibles dans le sens du jeu et avec un Al horford qui est loin de son meilleur niveau, l’équipe dépend trop des individualités, ce qui n’est pas bien, surtout s’ils ne se comprennent pas bien.

La continuité de Jayson Tatum n’est pas négociable pour les Boston Celtics

« C’est définitivement le début de la fin pour le couple Tatum-Brown », a déclaré une source proche de l’équipe. « Je ne sais pas si l’un des deux sortira cette saison, mais au plus, dans 18 mois, cette paire se séparera et ce sera avec Marron Jaylen quitter l’équipe », a-t-il déclaré, précisant que ceux qu’ils considèrent comme essentiels est Jayson tatum. Il y aura beaucoup d’équipes en attendant la dérive compétitive de Celtics de Boston cette campagne car s’ils ne prennent pas leur envol, le processus de départ de Brown pourrait être accéléré.