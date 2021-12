Rumeurs NBA : Quatre idées de transfert, sortie de Westbrook

Les voyants d’alarme se sont déclenchés Les Lakers de Los Angeles avec le carrousel de défaites qu’ils enchaînent et, surtout, les sentiments d’impuissance qu’il manifeste. James Lebron ne peut pas soutenir seul un groupe de joueurs impuissants pour compenser les mauvaises performances de Russell Westbrook, qui avec son style de jeu particulier conditionne grandement l’ensemble du groupe. Les blessures d’Anthony Davis complètent un tableau qu’il faut modifier au plus vite pour ne pas remettre en cause la présence des Angelenos en playoffs, ainsi que la recherche d’une nouvelle dynamique collective qui les fasse à nouveau rêver de gagner le ring. le Rumeurs NBA Autour des mouvements qu’ils peuvent effectuer pour améliorer le modèle et à partir de nbaanalysis.net, ils révèlent les quatre mouvements probables :

Se débarrasser de Russell Westbrook

Revenant si clairement après seulement quelques mois de compétition et après s’être engagé si fort envers lui, il reviendrait à la direction de Los Angeles de reconnaître explicitement qu’elle s’est trompée. La bonne relation que Lebron entretient avec Westbrook peut retarder dans le temps la décision finale de se passer du meneur, mais ils sont de plus en plus convaincus que sa présence est incompatible avec une réussite collective. Il y a trois équipes qui s’intéressent à lui, comme les Indiana Pacers (Turner entrerait dans le transfert), les New Orleans Pelicans et les Dallas Mavericks (Brunson et plus de joueurs pourraient être la clé)

Bourse Jerami

Detroit Pistons est prêt à écouter les offres de ce qui est leur meilleur joueur, mais qui semble incompatible avec le projet de reconstruction dans lequel ils sont plongés. Les Lakers ont Talen Horton-Tucker un atout très intéressant pour les équipes avec une projection à long terme, donc lui et Kendrick Nunn pourraient suffire à convaincre la direction de l’équipe de LaMotown.

Myles tourneur

Soit en se passant de Westbrook, soit en incluant les deux joueurs susmentionnés plus un tour de repêchage, les Lakers pourraient obtenir l’un des meilleurs défenseurs de toute la ligue, forçant Vogel à jouer avec un double poste et Davis de 4.

Terrence Ross

A priori, il est le moins acteur multimédia de la liste, mais son impact sur les Lakers pourrait être très remarquable. Sa capacité à alterner les positions de 1 et 2, à lancer efficacement de l’extérieur et à profiter des espaces laissés par Lebron, ferait de l’actuel joueur d’Orlando Magic pourrait être très important dans l’équipe de Los Angeles.