Rumeurs NBA: Renforts possibles dans les Dallas Mavericks de Doncic

Ombres et lumières dans la balance Les francs-tireurs de Dallas en ce début de saison. Le problème est que la patience dans la franchise texane est à bout et ils sont conscients que cette saison le processus doit subir un saut qualitatif évident pour donner un sens à la présence de Luka doncic dans l’équipe. Le Slovène ne fait qu’améliorer ses performances, mais il voit avec impuissance comment son équipe n’est toujours pas un candidat clair pour le ring, il y a des points faibles dans son jeu et son effectif. Au détriment de voir si la énième opportunité de Porzingis fonctionne, ils se sont déchaînés Rumeurs NBA autour de la nécessité de se renforcer à court terme. Le nom de Goran dragic ça sonne toujours fort, mais trois autres très intéressants l’ont rejoint, selon nbaanalysis.net.

collin sexton

Il y a une certaine inquiétude à Dallas au sujet de Doncic étant surexposé à lever le ballon et à faire toutes les tâches de meneur de jeu, sans doublure claire au-delà de Brunson à ce poste. C’est pourquoi ils pourraient envisager la possibilité d’ajouter à leur contingent un jeune homme prometteur avec l’affiche transférable, et qui fait preuve d’une grande capacité de notation et d’organisation. Ce serait une signature très remarquable et avec une projection pour l’avenir.

mur de Jean

Option C pour renforcer la position de base, derrière Dragic et Sexton. Ils n’iraient dans cette direction que si les deux autres leur faisaient défaut et ils considéraient qu’il était absolument impératif d’avoir une autre base. Etant un joueur éloigné de leur équipe et autour duquel il y a des doutes sur son physique, il serait très bon marché pour eux de l’incorporer et cela pourrait leur donner cet esprit de compétition, cette ambition et cette expérience dont ils peuvent avoir besoin pour aller plus loin dans leurs aspirations.

Domantas Sabonis

Le joyau de la couronne, la signature à laquelle personne ne pouvait s’attendre et dont ils rêvent déjà dans la gestion. L’avenir des Indiana Pacers ne semble pas prometteur et ils sont déterminés à continuer à parier sur Turner en tant que joueur important, ce qui pourrait laisser le Lituanien rassasié et chercher d’autres options. Il parle espagnol, connaît bien Luka et adore le pick & roll, donc son association avec le Slovène pourrait être impressionnante.