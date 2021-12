Rumeurs NBA : Ricky Rubio aux Lakers de Los Angeles avec LeBron James ?

Le destin a été très injuste pour Ricky Rubio, car son haut niveau n’a été récompensé par la fidélité d’aucune franchise. Désormais, la base espagnole joue dans le Les Cavaliers de Cleveland mais le Rumeurs NBA ils vous placent dans Les Lakers de Los Angeles très vite.

Selon Jake Fischer de Bleacher Report, les Lakers cherchent une issue pour Russell Westbrook, et l’une des options les plus viables semble Rubio aux côtés de Kevin Love se dirigeant vers la Californie. Sans aucun doute, cela vaudrait la peine que les Lakers envoient Westbrook aux Cavaliers en échange de Love et Rubio.

L’échange proposé permettrait aux Angelenos de constituer une liste digne de pouvoir se battre pour le championnat. S’il est vrai qu’avec LeBron James et Anthony Davis, ils ont beaucoup de dynamite sur la liste, pouvoir intégrer un meneur de jeu d’un tel niveau et une vieille connaissance de James serait incroyable pour Los Angeles.

Ricky Rubio, NBA Historic Top-100 en interceptions, en ajoutant un de plus avec style (via @cavs): pic.twitter.com/TGSCLH3z07 – Alberto de Roa (@TikotDeRoa) 23 décembre 2021

Les clés

Ricky a une moyenne de 12,6 points, 3,9 rebonds, 6,5 passes décisives et 1,3 interceptions en tirant 34% sur 3 points, ayant une bonne saison et gagnant l’opportunité de se battre pour gagner le ring. Les autres options envisagées par les Lakers pour transférer Westbrook sont John Wall des Houston Rockets et Ben Simmons des Philadelphia 76ers, des joueurs qui n’auraient en principe pas autant d’impact que Rubio a ajouté à Love car ce sont des profils parfaits à côtoyer. de LeBron et AD rêvant de s’asseoir sur le trône.