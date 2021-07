Rumeurs NBA : Ricky Rubio, cible des Lakers de Los Angeles

Les Lakers de Los Angeles Ils n’ont que cinq joueurs avec un contrat garanti pour la saison 2021/22 (James Lebron, Anthony Davis, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Marc Gasol) et, bien sûr, le Rumeurs NBA ces dernières semaines sur les possibles incorporations que feront les hommes de Frank Vogel pour se battre à nouveau pour le ring après une campagne compliquée par des blessures et décevante dans le résultat final (éliminé au premier tour des playoffs contre les Phoenix Suns). Dans ce contexte, le nom de Ricky Rubio.

Ainsi, et sur les traces des Brooklyn Nets avec Durant, Irving et Harden, l’objectif principal des Angelenos est d’obtenir une autre grande star qui, avec LeBron et AD, crée une équipe plus redoutable que celle qui a remporté la NBA dans la bulle en 2020. Deux sont les grands noms qui ont sonné ces dernières heures, Chris Paul Oui Russell Westbrook, bien qu’ils ne cessent d’être Rumeurs NBA avec peu de fondement pour le moment.

Les Angelenos sont clairs qu’ils veulent renforcer la position de base et renouveler le contrat de Dennis Schröder Aujourd’hui, cela ne semble pas facile. L’Allemand sait qu’il est dans son meilleur moment NBA et il voudra en profiter avec un grand contrat économique. Les Lakers ne vont pas jeter la maison par la fenêtre et dans ce contexte l’option de Ricky Rubio est apparue, qui a encore un an de contrat avec les Minnesota Timberwolves (17,8 millions de dollars garantis) et qui a déjà été impliqué dans d’autres rumeurs NBA (Philadelphie 76ers principalement).

Woj mentionne Ricky Rubio comme une option pour les Lakers s’ils perdent Dennis Schroder en agence libre – Dunking avec les loups (@DunkingWolvesFS) 25 juillet 2021

La source, la plus fiable

Le choix de Ricky Rubio comme meneur de jeu capable de donner un sens à de nombreuses attaques des Lakers ne vient pas de nulle part, il vient d’Adrian Wojnarowski, le journaliste d’ESPN qui sort la NBA la plus exclusive. Il faut donc garder un œil sur le marché.

Ricky joue actuellement les Jeux avec l’Espagne et joue à un niveau élevé (contre le Japon, il était le meilleur de Sergio Scariolo). Nous verrons ce qui lui arrivera dans les prochains jours.