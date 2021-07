Rumeurs NBA : Ricky Rubio, plus proche que jamais des Sixers

Il y a quelques jours, nous avons publié l’intérêt de Loups des bois du Minnesota au Ben Simmons comme une nouvelle pièce pour donner plus de solidité au projet autour duquel ils veulent monter Villes de Karl Anthony Oui Anthony Edwards. Après ses horribles playoffs, le meneur a été placé dans la ligue intermédiaire, bien que son salaire élevé signifie que de nombreux prétendants ne le prennent pas en considération malgré ses qualités défensives et organisationnelles.

Ainsi, les Wolves sont la seule équipe qui, au-delà du simple Rumeurs NBAIls se sont vraiment intéressés à Simmons. En retour, comme c’est logique, ils devraient retirer les joueurs et les salaires d’en haut et celui qui a entré tous les transferts possibles est Ricky Rubio.

17 points en 5 minutes Quelle fin UNCOMMUNAL par Ricky Rubiopic.twitter.com/3AIeNGxD0b – Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) 10 juillet 2021

La base idéale pour Doc Rivers

Et est-ce que Ricky Rubio serait un renfort de luxe pour les Sixers. C’est le genre de meneur que son entraîneur Doc Rivers aime : visionnaire, défensif et capable de marquer de l’extérieur lorsque les matchs s’enlisent.

Ricky mérite de revenir dans une équipe gagnante. Il a quitté Utah et Phoenix dans le meilleur moment des deux franchises dans lesquelles il a joué à un grand niveau. Nous n’allons pas dire que Ricky est Chris Paul ou quelque chose comme ça, mais c’est un meneur expérimenté, avec suffisamment de physique et de talent pour ne pas être dans une équipe en bas du classement dans laquelle il n’est pas non plus important dans le système. Les Sixers seraient une option fantastique pour lui. On verra si ça finit par se faire.