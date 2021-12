Rumeurs NBA : signature possible de Kyrie Irving par Miami Heat

Il semble incroyable qu’une personnalité aussi capricieuse Kyrie Irving continuer à inspirer confiance dans la gestion d’une franchise, car il est également incroyable qu’un talent comme le vôtre soit gaspillé dans la façon dont cela se passe cette saison. La base de Filets de Brooklyn Il est toujours déterminé à ne pas se faire vacciner et sa décision de revenir jouer avec les New-Yorkais en se limitant aux matchs à l’extérieur déchaînés Rumeurs NBA car il a été interprété par beaucoup comme un message général à la ligue transparente, montrant qu’il est sur le marché. Qu’une star de son niveau, qui conditionne tant le jeu, ne puisse jouer qu’à domicile peut grandement altérer les plans de Steve Nash et déséquilibrer la rotation, mais les autres équipes n’ont pas de restrictions sur les joueurs non vaccinés dans leurs couloirs, comme c’est le cas avec chaleur de Miami, comme l’a souligné nbaanalysis.net.

24/12/2021 05:12

Brooklyn Nets ne sait pas quoi faire avec un joueur qui accumule beaucoup de masse salariale : soit ils restent avec lui, soit ils le transfèrent pour améliorer l’effectif

Tout indique que les Nets en ont assez des excentricités de Kyrie, qui peuvent déséquilibrer l’ensemble du projet visant le ring, ils seraient donc prêts à écouter les offres. Si l’on analyse les options qui s’offrent à la Floride pour faire une offre qui pourrait être succulente à New York, il faudrait considérer que les Nets pourraient venir se contenter d’une paire de vétérans d’une qualité énorme et avec une expérience dans le combat et l’acquisition. du titre, tout comme Kyle Lowry et PJ Tucker. Les deux seraient la monnaie d’échange pour qu’Irving change de décor et arrive en Floride sans restrictions pour jouer à domicile et dans une équipe dans laquelle Jimmy Butler compenserait son manque d’intensité en défense.

Miami Heat prendrait un gros risque avec cette décision

Certaines sélections au repêchage des deux équipes achèveraient un échange qui semble tout à fait viable et dans lequel chaleur de Miami Je prendrais un risque énorme car cela mettrait en jeu l’adorable écosystème du vestiaire. Ce serait un tout ou rien sans contemplations, un coup sans clair-obscur ; Soit ça s’avère génial, soit ça s’avère horrible. Pour sa part, Filets de Brooklyn permettrait de se débarrasser d’un problème, comme celui avec lequel vous faites face en ce moment Kyrie Irving, éliminant l’un des joueurs les plus talentueux du monde pour accueillir deux vétérans dont le parcours dans la ligue n’irait pas plus loin que cette saison. Les clés de la ville seraient remises à Durant et Harden, oubliant le rêve du Big 3 et gagnant plus de profondeur de banc et de cohérence défensive.