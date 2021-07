Rumeurs NBA: signatures possibles JJ Redick et Andre Drummond

Les vétérans dont la valeur s’est dépréciée au cours de la dernière année, mais qui ont une cache importante dans la ligue et sont dans l’ensemble Rumeurs NBA. Ce sont les facteurs qu’ils partagent JJ Redick et André Drummond, deux des grands protagonistes du marché des transferts qui se profile dans les prochains mois. S’il est vrai que les blessures les ont tous deux punis et qu’ils n’ont pas été au niveau attendu dans leurs nouvelles équipes, le tireur et le rebondeur veulent trouver leur meilleur niveau et sont conscients qu’ils ont encore beaucoup à offrir. Les deux devraient se rendre à la NBA Free Agency 2021 et voient déjà combien d’équipes sondent leur environnement montrant un ferme intérêt à les recruter, comme l’a révélé nbaanalysis.net.

JJ Reddick, l’envie de signer pour une équipe en playoffs

Il est sorti par la porte arrière des New Orleans Pelicans et a à peine joué avec les Dallas Mavericks. Son désir est de faire partie d’un projet avec des aspirations et dans lequel il peut jouer un rôle important en ouvrant le terrain. Il est très attaché à sa famille, basée à New York, donc une franchise de la côte Est aura toujours plus d’options pour le convaincre. C’est pourquoi les New York Knicks et les Brooklyn Nets l’ont considéré comme un élément clé du banc, deux projets très excitants pour lui. De plus, les Philadelphia 76ers l’accueilleraient de nouveau après sa grande performance il y a des années, et son amitié avec Joel Embiid pourrait peser. L’option la moins probable est de signer pour les Lakers de Los Angeles.

Andre Drummond, énième chance dans un second rôle

Il est devenu clair que le pivot est si facile de signer des chiffres stellaires que ceux-ci ne se traduisent pas par une compétitivité notable de ses équipes. De plus, ses problèmes de lancers francs et son manque de mouvements imaginatifs à poste bas sont un frein notable. On a beaucoup parlé de son attitude clairement améliorable dans certaines de ses dernières équipes, mais cela ne l’a pas empêché de faire émerger des épouses déjà sur le marché. Charlotte Hornets a besoin d’un centre comme manger, et cela semble être la meilleure option pour Drummond, ou du moins, dans celui qui avait le plus d’importance. Miami Heat et Toronto Raptors sont également candidats.