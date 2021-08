Rumeurs NBA : Solutions possibles pour Lauri Markkanen et Kelly Oubre Jr

Lauri Markkanen Oui Kelly Oubre Jr ils sont deux des meilleurs Agents libres NBA 2021 disponibles sur le marché et qui n’ont pas encore résolu leur avenir, bien que selon ce que le Rumeurs NBA, de nombreuses franchises s’y intéressent et deux formules se renforcent à partir desquelles elles pourraient évoluer. Dans le cas du Finlandais, les Chicago Bulls chercheraient un signe et un échange compte tenu de son statut d’agent libre restreint, et essaieraient de l’amener aux Minnesota Timberwolves en échange de Taurean Prince et d’un top 10 protégé du repêchage. Dans le cas d’Oubre Jr, ils pourraient rechercher une enseigne et un commerce qui leur permettrait de reprendre les services de Buddy Hield, comme indiqué par nbaanalysis.net.