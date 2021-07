Rumeurs NBA : Spencer Dinwiddie cible les Washington Wizards

in

Le transfert de Russell Westbrook aux Lakers de Los Angeles a forcé Les sorciers de Washington à rechercher cet été dans la Free Agency et le marché des transferts 2021 pour un meneur de départ qui peut remplacer la marche du MVP de la saison 2016/17, et surtout qui peut former un grand duo avec Bradley Beal dans la « zone arrière » de la franchise.

Les rumeurs de la NBA suggèrent que Washington est déjà en train d’avancer. Selon Jake Fischer de Bleacher Report, les Wizards seraient très intéressés par l’arrivée de Spencer Dinwiddie par l’intermédiaire de l’Agence libre elle-même. Il faut se rappeler que le joueur a rejeté son option de joueur avec Filets de Brooklyn pour obtenir des minutes et un bon contrat dans une autre équipe.

Poursuivant les informations de Fischer, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell seraient impliqués dans l’opération pour que Dinwiddie atteigne les Wizards de Washington, deux des joueurs que les Lakers ont envoyés à la franchise de la capitale américaine en échange de Westbrook.

La décision serait que les Nets signent et échangent avec Dinwiddie pour recevoir Kuzma et Harrell en échange. L’arrivée des deux anciens joueurs des Los Angeles Lakers offrirait à Brooklyn une nouvelle amélioration de sa rotation.

Améliorer une équipe déjà invincible

Avec Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving en bonne santé comme références de l’équipe, et des acteurs comme les susmentionnés Kuzma et Harrell, Joe Harris, Bruce Brown, DeAndre Jordan …, il devient très difficile de penser que si les blessures respectent cette équipe n’atteignez pas les prochaines finales NBA.