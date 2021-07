Rumeurs NBA : Spencer Dinwiddie, l’alternative de Miami Heat à la place de n°1

in

L’une des priorités de chaleur de Miami sur ce marché, c’est l’arrivée d’un meneur de jeu qui peut entrer dans le cinq de départ d’Erik Spoelstra. Bien que la priorité de la franchise de Floride soit de signer Kyle Lowry, les Heat commencent à envisager une autre série d’alternatives au poste de 1.

Et celui de Spencer Dinwiddie Il est l’un des plus appréciés de Pat Riley’s Management. Le meneur de jeu des Brooklyn Nets est un combo parfait pour marquer et diriger le jeu de son équipe. Sera-ce le transfert final?