Rumeurs NBA: Terrence Ross signe des Lakers de Los Angeles

Il y a un besoin impératif de perfectionner le personnel et de faire une vraie refonte d’un projet qui soit clair sur ses piliers fondamentaux et dont il sait qu’il n’a pas une durée de validité à très long terme. Les Lakers de Los Angeles explorer le marché, selon Rumeurs NBA, à la recherche de compagnons convenables pour Lebron James et Anthony Davis. Rien n’est exclu, pas même la signature d’un joueur All Star, mais ce qui est clair, c’est qu’il faut incorporer des talents de périmètre et des hommes capables de gagner leurs propres coups et d’offrir une bien meilleure performance que Schröder ou Caldwell-Pope, taly comme indiqué par nbaanalysis.net à propos Terrence Ross.

L’une des armes fondamentales de Rob Pelinka Cet été ce sera le personnage transférable d’un jeune joueur avec beaucoup de potentiel et de qui ils pourraient obtenir en retour des choses intéressantes, comme Kyle Kuzma. Il est le seul survivant de ce trio de jeunes prometteurs qui ont redonné l’illusion aux Lakers, aux côtés d’Ingram et Lonzo Ball, et qui ont été dilapidés par des doutes sur sa nature compétitive et sa complémentarité avec Lebron. Il semble que Kuzma ait déjà terminé son cycle dans la franchise de Los Angeles et ce n’est qu’une question de temps pour voir son destin et ce que les Lakers obtiennent en retour. Sa mauvaise performance cette année peut faire baisser sa cache et rendre les négociations difficiles, mais tout indique qu’il pourrait obtenir un joueur intéressant comme Terrence Ross.

Kuzma et un repêchage permettraient de recruter Ross

A 30 ans, le garde du corps de Magie d’Orlando il est impatient de concourir dans un environnement qui lui permet de se battre pour des choses qui comptent, et le contexte de reconstruction en Floride peut faciliter sa sortie. A tel point que l’incorporation d’un jeune homme comme Kyle Kuzma et un certain tour de Draft, ce serait un bon jeu pour la direction du Magic dans son regard vers l’avenir. Pour sa part, Terrence Ross Il serait un joueur très intéressant sur le banc, offrant une capacité de rebond et de score, et sans s’opposer du tout au complot défensif. Ce serait un point de départ très intéressant pour faire des Lakers de Los Angeles un concurrent beaucoup plus fiable pour la saison suivante.