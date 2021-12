Rumeurs NBA : Thaddeus Young pourrait changer de décor

C’est devenu l’une des signatures les plus intéressantes de l’été dernier pour les intérêts de San Antonio Spurs, mais jusqu’à présent il n’a pas réussi à démontrer quoi que ce soit de ce qu’on attendait de son niveau. Thaddée Jeune est venu des Chicago Bulls à la franchise Texas pour continuer à apporter tout son vétéran, son talent et sa qualité sous la baguette toujours réussie de Gregg Popovitch.

Cependant, la situation n’est pas simple et c’est le joueur lui-même qui a profité d’un bref passage dans les micros pour critiquer sa situation aux San Antonio Spurs et la gestion des minutes qui s’effectue dans son cas.

C’est pourquoi il existe plusieurs équipes de la meilleure ligue du monde qui tentent de profiter de la situation et proposent un transfert pour pouvoir reprendre les services du joueur dans les plus brefs délais.

Les 2 équipes qui vous aiment

– Filets de Brooklyn: Steve Nash fait partie des équipes qui sont encore très attentives au marché et qui essaieront d’ajouter quelque chose de plus au NBA Market pour pouvoir finir d’être cette équipe définitive dans la lutte pour le ring. Avec la baisse des performances de Blake Griffin et les doutes dans le jeu intérieur des New-Yorkais, l’arrivée d’un joueur de ces caractéristiques serait une excellente nouvelle.

– Milwaukee Bucks: Mike Budenholzer est également conscient que cette étape de la saison peut offrir de nombreuses possibilités d’ajouter de nouvelles pièces passionnantes à sa liste. Thaddeus Young pourrait ajouter un rôle similaire à celui de Bobby Portis dans l’équipe.