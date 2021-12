Rumeurs NBA : transfert à 3 bandes Ben Simmons, Pascal Siaka

Le compte à rebours de l’ouverture du marché des transferts touche à sa fin et l’encens Rumeurs NBA Concernant les options de transfert qui existent, elles dérivent quasi unanimement dans une opération multiple qui changerait radicalement la concurrence. Avec la Conférence Est comme protagoniste principal, avec trois franchises tape-à-l’œil, mais qui ont besoin d’un brusque changement de tendance, la NBA, com théorise sur tout ce que le mouvement des trois meilleurs joueurs de la ligue impliquerait, comme Ben Simmons, Pascal Siakam et Myles Turner. Tous sont dans une situation complexe concernant leurs franchises, cherchant désespérément un dépaysement qui les fera revenir à leur meilleur niveau, et ce transfert pourrait profiter à toutes les parties.

Les Indiana Pacers accueillent Pascal Siakam et Shake Milton

Ceux d’Indianapolis veulent donner toute l’importance dans la peinture à Domantas Sabonis, alors ils sont prêts à se passer d’un intimidateur comme Turner afin de recruter un autre joueur avec de grandes qualités défensives, mais qui est aussi une star en attaque, comme l’est le Camerounais. . De plus, Milton pourrait débloquer des matchs sur le banc.

Les 76ers de Philadelphie accueillent Caris LeVert, Fred VanVleet et deux repêchages au premier tour

Ils n’obtiendraient pas ce qu’ils auraient voulu en échange de Ben Simmons, mais au fil du temps, les options de recrutement d’un All Star en échange du flou australien sont floues. Le succès de cette opération pour eux résiderait dans le fait que LeVert redevienne ce qu’il était avant le problème rénal. Apporter une excellente base comme VanVleet serait une excellente opération.

Les Raptors de Toronto accueillent Myles Turner et Ben Simmons

Ujiri est capable de faire de la magie de bureau et sait que ni VanVleet ni Siakam ne sont satisfaits de la dérive canadienne. C’est ce qui le conduirait à prendre d’énormes risques en pariant sur Simmons, lui donnant les clés de l’équipe et confiant qu’il pourra progresser offensivement pour mener le nouveau projet Raptors. La solvabilité défensive serait garantie, en incorporant deux des grands spécialistes de la ligue en la matière.