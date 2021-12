Rumeurs NBA : transfert des Lakers Knicks par Westbrook et Walker

Cela peut sembler bizarre, mais la patience s’épuise dans les deux franchises. Lakers de Los Angeles et Knicks de New York ils ont fait des paris très importants pour signer Russell Westbrook Oui marcheur KembaMais aucun des deux joueurs n’est au niveau attendu et, pire encore, ils ne semblent pas avoir le style de jeu nécessaire pour s’adapter aux schémas de Vogel et Thibodeau. La situation est si controversée que, selon Rumeurs NBA, pourrait envisager sérieusement un échange entre les deux joueurs, pensant que l’un et l’autre pourront mieux s’adapter à la discipline de l’équipe adverse. Pour le moment, les New-Yorkais devraient donner quelque chose de plus car Westbrook joue avec de bons chiffres, tandis que Kemba est sur la touche. La possibilité est faisable selon le rapport Bleacher.

Si quelque chose est clair, c’est que Tom Thibodeau a définitivement fermé la porte à Kemba peut réapparaître, en raison de sa faible prédisposition défensive. Dans cette optique et qu’il est dans la première saison d’un contrat garanti de 17,9 millions de dollars, il sera difficile pour les Knicks de se débarrasser de Walker, mais les Lakers pourraient être un écosystème idéal pour une nouvelle opportunité de résurgence de la base talentueuse. Et c’est que les Angelenos défendent mieux, mais ils ont besoin de dynamite en attaque et de quelqu’un capable de diriger, ce que le bon Russell ne fait pas souvent. En revanche, la force et la capacité à générer leurs propres points de Westbrook, pourraient très bien aller à ceux de New York, assez bloqués pour le moment.

Que doivent offrir les Knicks pour que ce commerce soit viable ?

Si les deux directions se comprennent et considèrent que le mouvement est bénéfique pour les deux parties, la faisabilité du transfert doit être bien étudiée économiquement. A première vue, les New York Knicks devraient se détacher, en plus de marcheur Kemba, d’acteurs importants comme Evan Fournier, Nerlens Noël et un joueur secondaire, qui serait Kevin Knox, Miles McBride ou Wayne Selden. Pour sa part, Les Lakers de Los Angeles Je verrais avec de bons yeux me séparer d’un joueur avec qui il ne compte pas trop, comme DeAndre Jordan ou Kent Bazemore. Difficile mais pas impossible ce transfert qui bouleverserait totalement la ligue.