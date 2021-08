Rumeurs NBA : Trois équipes « amoureuses » de Pascal Siakam

Essayez de deviner dans ces moments ce que vous avez l’intention de faire Rapaces de Toronto tout l’été, c’est tout simplement impossible. La franchise canadienne prévoit seulement de procéder à une reconstruction en profondeur et de changer la plupart de ses pièces. La liste de Nick Infirmière Il a une série de joueurs plus qu’intéressants qu’il veut garder, afin d’avoir un support secondaire plus important et meilleur autour de ces pièces avec l’arrivée d’une série de joueurs de haut niveau.

En fait, il y a quelques jours à peine, ils ont annoncé de la part de l’entité canadienne elle-même quelles sont les pièces que les Raptors de Toronto veulent conserver afin d’être à nouveau l’une des meilleures équipes de toute la ligue.

Pascal Siakam, Fred van Vleet et OG Anunnoby ce sont les acteurs qui ne sont pas placés sur le marché. Cependant, la réalité est que le Camerounais est l’un de ses plus grands prétendants et pourrait changer de décor tout au long de la pré-saison.

Trois prétendants

Pour le moment, il y a 3 équipes qui ont confirmé être amoureuses du jeu de l’attaquant africain et qui tenteront de le recruter pendant cet été chargé :

– Les rois de Sacramento: l’une des pires équipes de la NBA la saison dernière qui a besoin d’ajouter des morceaux pour changer cette situation et atteindre les plus hautes positions de la Conférence Ouest. Les Kings veulent ajouter le Camerounais et tenteront d’y parvenir dans les prochains jours par le biais d’un transfert.

– Guerriers de l’État d’or: Steve Kerr est l’un des groupes qui a le plus révolutionné son roster durant cette première partie d’intersaison. L’arrivée de Bradley Beal pourrait s’accompagner de la présence d’un autre joueur important au poste de 4, et c’est là que le nom de Pascal Siakam apparaît. La cerise sur le gâteau du projet de la parure dorée.

– Clippers de Los Angeles : du noble étage du Staples Center, ils semblent amoureux des buteurs en position d’aile, et pourraient ajouter Pascal Siakam aux côtés de Paul George et Kawhi Leonard.