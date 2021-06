Rumeurs NBA : Tyler Herro totalise 3 prétendants

Tyler héros Il est l’un des acteurs les plus intéressants que le marché des rumeurs NBA présente pour cet été. Depuis les États-Unis, les médias liés à la ligue confirment que les chances du gardien de partir chaleur de Miami et quitter la franchise de Floride sont très élevés, environ 75 %.

Et bien sûr, compte tenu de ces informations qui apparaissent, il existe de nombreuses franchises NBA qui souhaitent obtenir les services d’un joueur que presque tout le monde dans la ligue considère comme un talent spécial et différent.

Tyler Herro est un gardien de tir qui peut marquer dans presque toutes les situations sur le terrain : habile en pénétration, bon tireur à mi-distance, habile en tir extérieur…

Les équipes qui vous poursuivent

Obtenir un tel joueur est un cadeau que de nombreuses franchises NBA souhaitent obtenir le plus rapidement possible, et ce sont jusqu’à présent celles qui ont montré le plus d’intérêt à signer depuis l’étranger :

– Les Sixers de Philadelphie: Avec le nom de Ben Simmons sur la table et la possibilité de parvenir à un accord pour son départ, des bureaux du Wells Faro Center ils veulent récupérer Tyler Herro. Un tireur de garanties qui pourrait étayer la rotation de l’équipe de l’Est.

– Houston Rockets: la reconstruction des Roquettes passe par la signature de la garde comme l’une des pierres angulaires du projet. Talent extérieur et jeunesse pour l’avenir d’une des équipes en construction de la ligue.

– Charlotte Frelons: S’il est une équipe qui se caractérise par de nombreux jeunes talents dans sa rotation, ce sont les Hornets de James Borrego. Avec DeVonte ‘Graham, LaMelo Ball, Miles Bridges… il serait une autre attraction pour l’équipe du Continent oriental.