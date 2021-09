Rumeurs NBA : voici comment Brandon Ingram pourrait atteindre les Warriors

La saison 2021/22 est passionnant pour les fans de Guerriers de l’état d’or. Après deux saisons marquées par les blessures, le bout du tunnel approche. Stephen Curry Il est dans l’un des meilleurs moments de sa carrière (actuel meilleur buteur de la ligue et troisième du vote MVP) et Klay Thompson est sur le point de revenir (tout indique qu’il le fera le jour de Noël).

Así, los de Steve Kerr está claro que van a volver a ser competitivos este año, aunque con el nuevo sistema NBA en el que para ganar hay que juntar estrellas en un mismo equipo los de la Bahía necesitan una tercera pata para volver a luchar por la bague.

Ainsi, faisant écho à quelque chose qui n’a même rien à voir avec les rumeurs NBA, mais les spéculations classiques de certains analystes NBA, on retrouve le scénario proposé par Zach Buckley, de Bleacher Report, qui finirait par envoyer Brandon Ingram aux Golden State Warriors. :

Scénario de transfert

Les Golden State Warriors recevraient : Brandon Ingram, Tomas Satoransky et Jaxson Hayes Les pélicans de la Nouvelle-Orléans recevraient : Andrew Wiggins, James Wiseman et Jonathan Kuminga

Évidemment, pour que cet échange se produise, les Warriors devraient être prêts à cesser de compter sur Kuminga (nous savons qu’ils n’auraient aucun problème à inclure Wiggins et Wiseman dans une négociation pour une troisième étoile). On verra, on peut dire que tout est possible. Curry a 32 ans et le projet des Warriors de remporter une quatrième bague avec ces joueurs est du présent et non d’attendre l’avenir.