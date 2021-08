Rumeurs NBA : Warriors and Nets foncent droit sur Paul Millsap

in

Peu de joueurs sont encore disponibles dans la Free Agency 2021 de la NBA. La grande majorité de ceux qui ont mis fin à un contrat avec leurs franchises respectives ont signé pour d’autres équipes ou en ont re-signé un nouveau avec ceux qui y étaient déjà. Il reste cependant des noms intéressants qui suscitent l’intérêt des principaux prétendants au ring.

L’un de ces noms est Paul Millsap. Le joueur vétéran a mis fin à son contrat avec les Denver Nuggets le 1er août et n’a pour l’instant conclu d’accord avec aucune des 29 autres franchises de la NBA. Bien que cela puisse changer dans les prochains jours.

Selon le journaliste du Denver Post, Mike Singer, il y aurait deux équipes aspirant au titre qui voudraient reprendre la signature de Millsap : le Guerriers de l’état d’or par Stephen Curry, et Filets de Brooklyn par Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving.

A priori, si ce que veut Paul Millsap c’est décrocher le ring de la manière la plus simple possible, sa meilleure décision serait celle des Nets. Cependant, le joueur aurait un rôle bien plus secondaire que celui offert par les Warriors. Bien qu’aucune des deux équipes ne puisse aspirer à faire partie du quintette de départ.

La compétition dans chaque équipe

S’il signait pour Brooklyn, Millsap rivaliserait pour les minutes de rotation avec Blake Griffin et James Johnson, puisque l’attaquant de départ incontesté est Durant. En revanche, s’il signe pour Golden State, ses concurrents directs seraient Nemanja Bjelica (récemment signé) et Juan Toscano.