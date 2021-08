Rummenigge appelle l’UEFA à intervenir dans le football

23/08/2021 à 19:35 CEST

La pandémie a encore accru la différence économique entre les «clubs d’État» et les autres. Les signatures de cet été du PSG et la dépense continue de millionnaire de Manchester City ont fait monter la voix des légendes du football, qui voient sous leurs yeux combien il y a de plus en plus de disparités d’opportunités pour les équipes. Le dernier a été Karl Heinz-Rummenigge, qui avant le possible départ de Cristiano de la Juventus et son éventuelle augmentation de salaire, a demandé à l’UEFA d’intervenir et de réguler le système actuel.

“Le plus gros problème est : qui peut augmenter son salaire ? Il gagne 70 millions bruts, 35 propres. Qui peut le faire ? Le PSG ? Peut-être un club anglais. Ce n’est pas une façon très saine de progresser. L’UEFA doit faire quelque chose. Un règlement précis est nécessaire, une intervention est nécessaire, ou le Football devra faire face à un moment très, très difficile” dit l’Allemand.

Rummenigge a participé à une conférence sur le programme “Reif ist live” et a passé en revue les événements actuels dans le monde du football, ainsi que le départ possible de l’attaquant portugais de la Juventus. Le remplacement de Cristiano a dynamisé les rumeurs qui le plaçaient loin de Turin et la possibilité d’augmenter son salaire actuel. Cependant, Pavel Nedved, vice-président de l’entité Juventine, assuré la continuité de la star portugaise.