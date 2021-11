Rummenigge doute que Lewandowski puisse remporter le Ballon d’Or

11/11/2021 à 19:47 CET

Les Ballon d’Or 2021 Ce sera l’un des plus disputés de ces dernières années. Après plus d’une décennie de domination par Messi et Cristiano Ronaldo, qui a distribué les récompenses entre 2008 et 2017. Désormais, les options sont beaucoup plus ouvertes, Messi, Lewandowski, Benzema et Jorginho ils sont les principaux candidats au titre de meilleur joueur de la planète. Ces derniers mois, de nombreuses personnalités se sont mouillées pour donner leur coup de coeur.

Le dernier à donner son avis sur le Ballon d’Or était l’ancien manager du Bayern Munich, Karl Heinz Rummenigge.

Le mythique attaquant allemand a assuré qu’il aimerait Lewandowski remportera le prix bien qu’il soit montré avec certains doutes : « J’espère que Lewandowski remportera le Ballon d’OrMais malheureusement pour lui, la Pologne n’a pas la qualité pour remporter des trophées.»

Messi et les joueurs italiens, favoris

Rummenigge pense que Messi ou un footballeur italien sont les favoris pour être sacré meilleur footballeur du monde : « Lionel Messi a beaucoup de possibilités sinon il sera un joueur italien. je voyais Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini et j’ai pensé : « Quel âge ont-ils ? » Votre expérience est extraordinaire. L’Eurocup a été phénoménale, ils ont failli remporter le trophée presque seuls. »

Rummenigge oublie Benzema

Ainsi, selon Karl-Heinz Rummenigge, le vainqueur du Ballon d’Or sera Messi ou un footballeur italien. L’ancien joueur allemand a oublié un autre des grands candidats, Karim Benzema. L’attaquant français du Real Madrid a connu une très bonne saison avec les Blancs et une campagne a été promue depuis la capitale espagnole pour que son footballeur remporte le Ballon d’Or.

Le 29 novembre, le vainqueur attendu du Ballon d’Or sera annoncé, lors d’un gala organisé par France Football où le Ballon d’Or féminin, le Trophée Kopa du meilleur jeune joueur et le Trophée Lev Yashin du meilleur gardien de but du monde.