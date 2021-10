Rummenigge élève la voix pour la réforme du « fair-play » financier

10/10/2021 à 13:46 CEST

Karl Heinz Rummenigge, ancien président du conseil d’administration de la Bayern Munich, a défendu la réforme du « fair-play » financier de l’UEFA pour corriger le déséquilibre économique entre les clubs sur la scène européenne. Il l’a fait ce dimanche dans un article d’opinion écrit dans la rubrique qu’il publie normalement dans le « Wlt am Sonntag » du dimanche allemand. « Nous avons besoin d’un ‘fair play’ financier 3.0 qui est appliqué de manière stricte et cohérente et comprend une liste spécifique de sanctions », a écrit.

L’ancien footballeur du Bayern Munich et de l’Inter Milan, et désormais également ancien directeur, parle d’une « rationalisation du football » après les répercussions de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. « Beaucoup de clubs sont confrontés à un effondrement économique », a-t-il commenté. Rummenige. À titre d’exemple, il a mis la Juventus à Turin, qui, uniquement grâce à l’autorisation d’injections de capital, a réussi à limiter ses pertes.

En raison de ces conséquences, l’UEFA est actuellement confrontée, selon lui, à « une tâche colossale » pour s’attaquer au problème. Définir clairement les sanctions auxquelles s’exposent les clubs s’ils ne respectent pas les mesures sportives et économiques. « Si un club enfreint le ‘fair play’ financier, il ne doit pas agir dans une zone grise, mais doit savoir exactement à quoi s’attendre, y compris l’expulsion de la Ligue des champions », a-t-il expliqué.

Rummenigge il a conclu son article en se posant une question, « Est-ce que je punis vraiment des clubs comme Manchester City ou le Paris Saint-Germain, où l’argent est une question plutôt relative ? ».