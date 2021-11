Rummenigge ne voit pas possible la signature de Haaland par le Bayern

02/11/2021 à 15:06 CET

Marc Escola

L’ancien président du conseil d’administration de la Bayern Munich, Karl Heinz Rummenigge exclu la possibilité que les deux chiffres les plus élevés de la Bundesliga, Robert Lewandowski et le norvégien Erling haaland, du Borussia Dortmund, arrivez à former un duo d’attaquants dans le Bayern Munich.

Les rumeurs couraient dans Allemagne, mais l’ancien joueur historique du club bavarois a donné son point de vue sur la situation. Pour l’instant, tout ce qu’il espère, c’est que le Polonais Lewandowski prolonger votre contrat dans le Bayern au-delà 2023 comme le seul bélier des onze de départ.

Rummenigge, qui avait été directeur général du club, écrit dans sa chronique pour le journal ‘Bild’ : « J’ai récemment pris un café avec Hans-Joachim Watzke à Munich. Il m’a dit qu’il était très optimiste que Haaland Je continuerais à jouer dans le Borussia Dortmund la saison prochaine. « , a-t-il commenté. De plus, » le Bayern connaît la valeur que Robert a « , a-t-il expliqué, soulignant que grâce à un » style de vie très professionnel « , l’attaquant de 33 ans pourrait performer au plus haut niveau plus longtemps. . . .

Ils ne rentrent pas dans le système du Bayern

Tous les meilleurs clubs européens sont derrière Haaland, y compris les Bavarois. Mais Rummenigge vous ne pouvez pas imaginer un duo à Munich avec Lewandowski: « Lewandowski et Haaland en équipe. Je pense que c’est idiot, ça ne marche pas. Même le système ne ferait pas ça : depuis l’époque de Louis van Gaal, le succès du FC Bayern repose sur un 4-2-3-1, avec deux ailiers et un attaquant central. Haaland et Lewandowski ils ne peuvent pas agir ensemble dans ce système. On ne renonce pas à un système de jeu qui a marqué la décennie la plus réussie de l’histoire du club par un seul joueur », a-t-il soutenu.