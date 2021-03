Rummenigge, sur un possible départ de Flick: « Seulement si j’étais fou »

15/03/2021 à 19h22 CET

Daniel Guillen

Le directeur général du Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, s’est heurté aux rumeurs qui lient Hansi Flick au banc de l’équipe allemande pour le Agence de presse allemande: « Nous serions fous si nous laissions notre entraîneur aller en avance ».

Dans une conversation avec le président de la DFB, la fédération allemande de football, Fritz Keller, ancien joueur allemand, aurait été franc sur la situation de son entraîneur au club bavarois: « Nous vivons la période la plus réussie de l’histoire du FC Bayern. Hansi Flick a un contrat jusqu’en 2023 et chaque accord comprend à la fois des droits et des obligations ». « Je pense que la décision de la DFB est sérieuse et correcte de ne pas contacter un entraîneur qui est contractuellement lié au-delà du 30 juin 2021 », a-t-il souligné.

Le départ de Joachim Löw en tant qu’entraîneur international allemand a ouvert un carrousel de noms ces dernières semaines. Champion du monde en 2014, la Mannschaft Il affronte l’Euro 2021 sans remplacement ultérieur sur le banc. Des noms tels que Jürgen Klopp ou le sien ont été considérés Film Hansi, qui a déjà déclaré à plusieurs reprises qu’il ne pensait qu’au Bayern: « Je veux travailler avec beaucoup de succès ici au Bayern Munich et gagner plusieurs autres titres ».

Le meilleur Bayern de tous les temps

Hansi Flick a pris les rênes du Bayern München par intérim après le limogeage d’Ancelotti en novembre 2019. L’entraîneur allemand, avec pratiquement aucune expérience au plus haut niveau, a construit une équipe capable de gérer efficacement le retour après la pandémie et a réussi à l’élever pour dominer l’Allemagne et l’Europe avec un triplé. Les Bavarois n’étaient pas satisfaits de cela et ont remporté trois autres titres cette saison, étant champions du monde et certifiant qu’il est l’une des meilleures équipes de l’histoire. À la hauteur de Barcelone de Pep Guardiola, qui il a également remporté les six titres au cours de la même année civile.

L’Allemand s’est imposé comme l’un des coachs de mode en Europe. Son Bayern n’a perdu que six matchs avec lui aux commandes: Avec 62 victoires et six nuls, l’équipe bavaroise a un 83% d’efficacité. Cette saison, ils ont perdu trois matchs, tous en Bundesliga: seuls Hoffenheim, Gladbach et Bayer Leverkusen savent ce que c’est que de vaincre Hansi Flick.