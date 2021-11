RummyBaazi dévoile son nouvel avatar avec CardBaazi

La société a introduit un nouveau look et un nouveau logo comme identité de marque

La plate-forme de rami en ligne L’application RummyBaazi se diversifie d’un modèle mono-jeu à un modèle multi-jeux en réorganisant l’application en CardBaazi. CardBaazi est prêt à offrir des jeux tels que le rami, le poker, le call break, le solitaire, le dehla pakad, 21 Puzzle et bien d’autres, devenant ainsi la destination unique pour tous les amateurs de jeux de cartes.

CardBaazi est l’une de ces premières initiatives de la société, a déclaré Sunit Warriach, PDG de CardBaazi. « Nous sommes ravis de dévoiler la nouvelle destination de jeu de cartes en Inde, CardBaazi. Après plus de trois ans d’expérience dans le rami, nous sommes tous prêts à diversifier notre modèle. Avec l’aide des connaissances de l’industrie, nous avons réalisé que les clients recherchent une grande variété de jeux sous un même toit. Avec toute la connaissance que nous avons acquise au fil des ans, nous sommes très confiants quant à notre produit qui est livré avec des fonctionnalités améliorées dans l’application et offre la meilleure expérience utilisateur de l’industrie », a-t-il ajouté.

En mettant l’accent sur l’engagement de longue date de l’entreprise à fournir une solution technique, CardBaazi continuera d’améliorer l’expérience utilisateur avec une interface utilisateur améliorée offrant une expérience plus légère, plus rapide et plus intelligente. La RAM inférieure et la version plus légère de l’application sont écoénergétiques et offrent une animation de jeu plus fluide. Outre ces améliorations, l’application prendra également en charge les mises à jour automatiques OTA. En gardant à l’esprit l’expérience utilisateur, les utilisateurs existants de RummyBaazi bénéficieront d’une transition en douceur vers CardBaazi en conservant les mêmes identifiants de connexion et via les connexions OTP sans aucun détail KYC supplémentaire à fournir.

La toute nouvelle plate-forme de jeux de cartes unique en Inde est réputée pour sa dynamique de marché perturbatrice et son interface utilisateur centrée sur le joueur sur un large éventail de plates-formes de jeux en ligne en Inde. CardBaazi est la branche spécialisée de Baazi Games qui offre une expérience de jeu de cartes en ligne exclusive, sûre et sécurisée à plus d’un million d’utilisateurs dans un court laps de temps de sa création.

Lire aussi: SuperBottom lève Rs 3,5 crore de dette de capital-risque auprès d’Alteria Capital

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.