Run BTS fera-t-il une pause de deux ans ? L’ARMÉE spécule alors que les plans du groupe reviennent

Run BTS peut faire une pause jusqu’à deux ans et ARMY Twitter est dans une frénésie essayant de spéculer sur le retour de leur émission de variétés préférée.

Pour les non avertis, Run BTS a fait une pause après un au revoir touchant tout en concluant l’épisode 155.

Le dernier épisode de l’émission populaire a été vraiment une expérience émouvante pour BTS et ARMY alors que le groupe de musique nominé aux Grammy a revu son parcours monumental dans l’émission de variétés, a écrit des poèmes touchants et a parcouru des centaines de lettres ARMY. .

Run BTS fera-t-il une pause de deux ans ?

Run BTS a dit au revoir aux fans après avoir diverti pendant 155 épisodes et le groupe de musique le plus ancien de Billboard a promis de revenir bientôt. Mais, Big Hit Music n’a pas précisé de date de retour exacte à la fin de l’épisode final.

Maintenant, les images des coulisses du même épisode ont donné des indices sur le moment où BTS ARMY peut s’attendre à un retour. Dans les images, BTS RM, Yoongi, Hobi et Jungkook parlent de leur grand plan de retour.

Suga, alias Yoongi, dit qu’il veut que le retour soit comme l’épisode 1, tourné sur un fond blanc où ils se présenteront. RM se présente comme RM, 30 ans, et JK dit : « Jung Kook, 27 ans ».

Comme Jungkook a actuellement 25 ans et RM 28 ans, BTS ARMY a spéculé si cela signifiait que l’émission de variétés ferait une longue pause et reviendrait après deux années entières. Regardez l’extrait vidéo ci-dessous.

ARMY Twitter se lance dans une frénésie en spéculant sur une pause de deux ans

BTS ARMY n’est pas «prêt» pour que Run BTS fasse une pause de deux ans. Alors que les images des coulisses de l’émission faisaient surface, ARMY a spéculé à quoi ressemblerait l’avenir de Run BTS.

Un fan a théorisé: «Est-ce que ces deux-là sont liés… RUN BTS prend une pause de 2 ans… Rm dit cela en concert. pourquoi j’ai la mauvaise impression qu’ils vont bientôt faire leur service militaire ! »

Un autre fan avait une théorie différente et a déclaré: «S’ils planifient un futur épisode, cela ne signifie pas immédiatement que Run BTS sera parti pendant 2 ans. Ils envisagent peut-être de recréer l’épisode 1 dans deux ans.

Un troisième fan a résumé : « Deux ans sans épisode de Run BTS, donc en gros, ils s’enrôlent dans l’armée, n’est-ce pas ! »

Est-ce que ces deux sujets sont liés ?? …RUN BTS prend 2 ans de pause ou pas sûr ! Rm disant cela en concert..Pourquoi est-ce que j’ai l’impression qu’ils vont bientôt faire leur service militaire..S’ils le feront..Nous respecterons leur décision à coup sûr<3

Je t’aime pour toujours BTS BTS BTS @BTS_twt pic.twitter.com/e8J2wdfpOV – 🤍💭 إبسار ناردين نيفا💭🤍 (à la limite) (@innbtsarmy) 28 octobre 2021

S’ils prévoient un futur épisode, cela ne signifie pas immédiatement que Run BTS sera parti pendant 2 ans. Ils envisagent peut-être de recréer l’épisode 1 dans deux ans. – ReinaCon 💜💜💜 (@ReinaCon) 28 octobre 2021

Deux ans sans épisode de Run BTS, donc en gros ils s’enrôlent dans l’armée alors n’est-ce pas 😭😩 – Becca (@_beccaa97) 28 octobre 2021

Enrôlement de BTS et exemption de discussion militaire : ce que l’on sait à ce jour

Big Hit Music n’a officiellement publié aucune déclaration concernant la durée officielle de la pause « Run BTS ».

Pendant ce temps, la loi d’exemption militaire de BTS a été un sujet brûlant en Corée du Sud. Bien que Bangtan ait exprimé son désir sincère de servir le pays en s’enrôlant dans l’armée, Yoon Sang Hyun, membre de l’Assemblée nationale, a exhorté la Commission de la défense nationale à tenir une audience pour exempter le groupe de servir dans l’armée.

Le politicien a fait valoir sur les réseaux sociaux : « Il y avait un joueur de football qui s’est vu offrir une exemption en jouant seulement quatre minutes aux Jeux olympiques de Londres en 2014. Certains estiment que l’effet économique du BTS s’élève à 5 600 milliards de wons (47 milliards de dollars américains) et même plus qu’un seul événement des Jeux Olympiques », soulignant l’impact du BTS non seulement sur le plan culturel, mais aussi économique.

L'audience pour l'exemption d'enrôlement de BTS a été reportée. Lisez tout a propos de ça ici.

