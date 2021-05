Run for the Oceans revient alors qu’Adidas et Parley se combinent pour lutter contre les niveaux de pollution marine

Avant la Journée mondiale des océans le 8 juin, adidas exploite la puissance du sport et l’utilise comme une force de changement, invitant à nouveau le monde à s’unir et à courir pour les océans.

Du 28 mai au 8 juin, adidas x Parley Run for the Oceans revient pour une quatrième année, poursuivant son engagement à lutter d’urgence contre les niveaux dévastateurs de pollution plastique marine dans les océans.

Depuis 2015, adidas a fabriqué plus de 30 millions de paires de chaussures avec des déchets plastiques et plastiques Parley Ocean interceptés sur les plages et les communautés côtières, les empêchant de polluer les océans.

Mais si des progrès ont été accomplis sur la voie d’un avenir plus durable, il reste encore du travail à faire pour réduire la pollution plastique marine. Donner aux coureurs du monde entier les moyens de faire une différence, pour chaque kilomètre parcouru entre le 28 mai et le 8 juin via adidas Running (Strava / Joyrun), adidas et Parley nettoieront le poids équivalent de 10 bouteilles en plastique, jusqu’à un maximum de 500 000 lb de déchets plastiques marins provenant des plages, des îles éloignées et des côtes.

Alberto Uncini Manganelli, directeur général de Running & Credibility Sports chez adidas, a déclaré: «En tant que marque mondiale et citoyens du monde, nous avons un grand rôle à jouer dans la conservation des océans et de notre planète. Il est de notre responsabilité d’utiliser nos plates-formes, nos produits et nos voix non seulement pour sensibiliser, mais aussi pour mettre en œuvre des actions concrètes. Dans à peine trois décennies, les océans du monde pourraient contenir plus de plastique rejeté que de poisson si nous n’agissons pas maintenant – ce n’est qu’en travaillant ensemble et en nous unissant que nous pouvons éliminer les déchets plastiques.

À ce jour, adidas x Parley Run for the Oceans a réuni plus de 3 millions de coureurs à travers le monde, totalisant collectivement 25,5 millions de km et collectant 2,5 millions de dollars pour aider Parley à développer ses initiatives et programmes éducatifs dans la lutte contre la pollution plastique marine. En 2019, 92 écoles étaient inscrites au programme et sont désormais des centres d’éducation, ainsi que des points d’interception en plastique pour la communauté locale. En conséquence, 70 000 enfants et leurs familles ont participé au programme.

Cyrill Gutsch, PDG et fondateur de Parley, a déclaré: «Plus qu’une course ou une campagne de sensibilisation, Run for the Oceans a évolué pour devenir une puissante plate-forme d’impact, qui inspire et permet à des millions de personnes dans le monde de s’unir autour d’un objectif commun et de soutenir le océans à travers le sport, stimulant le mouvement Parley à travers le mouvement réel Et plus qu’un partenaire, adidas a été un véritable allié, le membre de la famille dont nous avions si urgemment besoin de notre côté pour prouver que l’industrie peut être la clé qui évolue et accélère les solutions aux énormes problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Nous pensons que la collaboration, la créativité et l’éco-innovation sont la formule gagnante pour sauver nos océans et mettre fin à la crise mondiale du plastique qui menace le monde naturel, notre propre santé et notre avenir. Tous ceux qui se joignent à la course contribuent à faire avancer cette vision. »

Mais ce n’est que le début de l’initiative mondiale. Comme annoncé dans le cadre de la stratégie d’adidas “ Own the Game ” en mars (2021), Run For The Oceans sera encore élargi pour créer un espace communautaire numérique et physique plus inclusif. D’ici 2025, adidas vise à atteindre une participation cumulée de 40 millions de personnes.

Unissez-vous et courez pour les océans entre le 28 mai et le 8 juin en vous inscrivant et en suivant vos courses via l’application adidas Runninghttps: //adirun.app/Pirn.

Pour chaque kilomètre de course, adidas nettoiera le poids équivalent de 10 bouteilles en plastique, jusqu’à un maximum de 500 000 lb.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, visitez https://www.adidas.com/us/runfortheoceans

